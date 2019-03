Question ciel, le bon dieu ne devrait pas être Binchou

(Belga) Le ciel restera très nuageux dimanche après-midi, avec des risques d'averses et des températures comprises entre 7 et 13 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest, les rafales pouvant atteindre jusqu'à 65 km/h, selon les prévisions de l'IRM.

Lundi, la journée sera particulièrement venteuse et des averses sont attendues, parfois accompagnées d'orages. Dans l'après-midi, des éclaircies pourront faire leur apparition avant le retour de la pluie dans la nuit. Le jour du Mardi Gras, le ciel sera variable, avec des averses parfois accompagnées d'orages. Sur le relief ardennais, ces averses pourront prendre un caractère hivernal en matinée. Les maxima varieront entre 5 degrés en Ardenne et 10 degrés en Basse Belgique. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest, avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h. Mercredi, la nébulosité augmentera et sera suivie de pluie à partir de l'Ouest. Les maxima seront de l'ordre de 11 degrés dans le centre sous un vent modéré à assez fort de sud. La journée de jeudi commencera sous une nébulosité variable et quelques averses. Dans le courant de la journée, le soleil pourra se montrer et le mercure grimpera jusqu'à 10 ou 11 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest. En fin de semaine, la pluie sera toujours de la partie et le vent reprendra de la vigueur samedi, le thermomètre tournant autour des 10 degrés.