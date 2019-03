Les Listes Destexhe, un cadeau au PS? "C'est le grand amour avec Theo Francken" (vidéo)

Les Listes Destexhe, un cadeau d'Alain Destexhe au Parti socialiste? C'est la question que l'on peut se poser vu que le sénateur et député bruxellois devrait prendre le maximum de ses voix au MR.

"C'est vrai que cela pourrait coûter des voix au MR et à la N-VA à Bruxelles", a indiqué Jan Segers, journaliste au quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. "Il y a en outre eu des contacts pour qu'il figure sur les listes N-VA, mais cela ne s'est pas fait... Autrement, c'est jouable pour M. Destexhe. Si même le cdH peine à obtenir 5%... Il faut dire qu'il y a peu d'alternative à droite. Je pense donc que cela peut être le début de quelque chose de grand car la N-VA cherche depuis quelque temps à profiter de la popularité de ses ministres en Wallonie. Ils se respectent beaucoup et je sais qu'entre M. Destexhe et Theo Francken, c'est le grand amour".