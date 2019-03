Avec des salaires allant de 2.600 à 19.000 euros, les fonctionnaires européens sont-ils surpayés? Deux eurodéputées répondent

Avec des salaires compris entre 2.600 et 19.000 brut, les fonctionnaires européens sont les mieux payés au sein de l'Union. A cela s'ajoutent des avantages conséquents. Est-ce trop ou méritent-ils ces rémunérations?

Les salaires des fonctionnaires européens sont les plus élevés au sein de l'Union. A cela s'ajoutent des avantages très généreux, comme des primes d'expatriation, allocations scolaires ou familiales, et ils paient aussi beaucoup moins d'impôts.

Lors d'un micro-trottoir réalisé par une journaliste, l'avis de la population s'est révélé assez partagé. "Je pense effectivement que les fonctionnaires européens sont surpayés", confie une dame interrogée par notre journaliste.

"Non, bien sûr que non. Ils travaillent beaucoup et parlent plusieurs langues. Donc c'est normal qu'ils soient récompensés", déclare un homme.



"Tout le monde peut devenir fonctionnaire européen"

Nous avons également posé la question à deux eurodéputées. Et leurs réponses divergent. "Lorsque l'on compare les fonctionnaires européens à des fonctionnaires belges, roumains ou autres, oui ils sont surpayés. Les grilles varient entre 2.600 euros et 19.000 euros. Alors les fonctionnaires européens qui touchent 19.000 euros ne sont pas très nombreux non plus. Maintenant, la véritable question, c'est que vous aussi, citoyens européens, vous pouvez postuler à ce concours. Tout le monde peut devenir fonctionnaire européen, alors allez-y", a réagi Karima Delli, eurodéputée du groupe des verts.

"Aujourd'hui les institutions européennes, c'est l'administration qui coûte le moins cher partout en Europe. Alors oui, il y a peut-être des sursalaires au niveau européen, mais qui sont souvent dus à des primes de dépaysement, pour des personnes qui viennent travailler d'ailleurs, mais souvent c'est une administration qui est efficace et qui coûte moins cher que l'ensemble des administrations", défend Marie Arena.

Avec 56.000 fonctionnaire répartis sur plus de 50 institutions et agences, l'Union fait figure de bon élève dans la classe européenne. A elle seule, la Belgique compte 814.000 employés dans la fonction publique. Et s'ils ne sont pas les mieux payés, les fonctionnaires belges font partie de ceux qui coûtent le plus cher en Europe.