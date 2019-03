Euro d'athlétisme en salle - "On voulait enchaîner après Berlin", confie Dylan Borlée

(Belga) Les Belgian Tornados ont réussi le doublé en s'adjugeant le titre européen indoor, dimanche, à Glasgow, après celui en plein air décroché l'été dernier à Berlin. "On voulait enchaîner après Berlin", confirme Dylan Borlée, deuxième relayeur.

"Quand on a vu la composition des relais, on savait que l'Espagne voulait faire la course devant", a expliqué Dylan Borlée. "On voulait l'or, on savait qu'on était capable de le faire." Dylan Borlée partait en tant que deuxième relayeur. "J'ai analysé la course. Je voyais le Britannique revenir sur Julien Watrin, je voulais prendre le relais tôt et pas le laisser passer. Puis j'ai attendu pour placer mon attaque." Une offensive qui a placé la Belgique aux commandes. Son frère Kevin, dernier relayeur, a parachevé le travail. "C'est un accomplissement et une grande joie. On bosse dur pour aller chercher ces titres." (Belga)