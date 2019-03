Fréquentation en baisse de 10%, à 250.000 visiteurs, Batibouw sera plus court en 2020

(Belga) Au total, 257.000 visiteurs ont passé les portes du salon Batibouw dont la 60e édition se déroulait du 21 février à ce dimanche 3 mars. Un chiffre de fréquentation en baisse de 10%, ont souligné les organisateurs. L'an prochain, l'événement sera plus court, s'étalant sur neuf jours, du 29 février au 8 mars.

La raison principale de ce bilan contrasté est à chercher du côté de la météo, selon le communiqué de l'organisation qui estime que les températures clémentes ont poussé le public à profiter du soleil. "Caprices du ciel mis à part, il n'en demeure pas moins que le monde change, les habitudes de consommation aussi, avec, entre autres, un recours grandissant à la prise de renseignements et aux achats en ligne. Dans un tel contexte, les salons, qui conservent plus que jamais leur utilité, doivent s'adapter et faire peau neuve", concède-t-elle toutefois. Premier enseignement: la durée du salon sera raccourcie, passant de onze à neuf jours. Les "Journées Professionnelles" qui duraient deux jours seront également remplacées par une nouvelle formule tout au long du salon. "C'est un challenge enthousiasmant que de lui donner une cure de jouvence", a déclaré Philippe Lhomme, président de FISA, la société qui organise Batibouw. (Belga)