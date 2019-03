Un homme tué par sa belle-mère à Nivelles: la sexagénaire est en aveu

Un homme a été tué par sa belle-mère, dimanche soir à Nivelles, a-t-on appris lundi auprès du procureur du Roi du Brabant wallon.

Les faits ont été perpétrés vers 19h30, au domicile de l'ancienne compagne de la victime, le long de l'avenue de la Tour de Guet, dans le quartier Sainte-Barbe. Séparés et parents de deux jeunes enfants, l'homme et la femme se sont retrouvés là pour une raison encore indéterminée.

Une dispute a alors éclaté entre les ex-époux, en présence de la mère de la femme. Celle-ci a alors saisi un couteau qu'elle a planté dans le cou de son ancien gendre. L'homme né en 1983 est aussitôt décédé.



Le procureur du Brabant wallon a confirmé ces informations au micro de RTL INFO ce lundi. "On est semble-t-il dans des violences familiales. On a un père et une mère de famille qui se retrouvent au domicile de la maman. Une bagarre éclate. La grand-mère qui est présente sur place entend cette bagarre. Elle prend un couteau et donne un coup de couteau à son beau-fils, qui décède", a précisé Jean-Claude Elslander.



Concernant les raisons précises de la dispute ou du geste de la grand-mère, il n'y a pas d'informations pour l'instant. "Visiblement c'est au niveau familial que ça se passe", a commenté Jean-Claude Elslander.





La grand-mère en aveu

L'auteure du coup de couteau, une femme née en 1957, a été interpellée et privée de liberté. La sexagénaire est en aveu des faits qui lui sont reprochés. La délivrance d'un mandat d'arrêt pour meurtre a été requise à son encontre. Elle doit être présentée dans les prochaines heures à un juge d'instruction brabançon.