Vous pourrez désormais faire des virements bancaires instantanés: l'argent sera sur le compte en quelques secondes

Les banques belges ont lancé lundi les premiers virements instantanés destinés au grand public. Il est désormais possible pour le client de transférer de l'argent en quelques secondes, annonce la fédération sectorielle Febelfin.

Les virements instantanés pourront être effectués à tout moment, de jour comme de nuit, les week-ends et les jours fériés. L'argent viré est crédité sur le compte du bénéficiaire en quelques secondes, même si celui-ci détient un compte auprès d'une autre banque. Il est toutefois indispensable que les deux institutions adoptent la nouvelle méthode. Seize banques belges traiteront des virements instantanés: Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & C°, Nagelmackers, Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC, CPH, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING Belgique, KBC Bank, KBC Brussels, vdk bank. D'autres établissements, comme AXA Banque, offriront également des virements instantanés à l'avenir.

Tous les virements bancaires ne seront pas instantanés par défaut.

Chaque banque est libre de déterminer les tarifs liés à ce nouveau service, ainsi qu'une éventuelle limite de paiement. Les banques vont déployer ce nouveau service de manière progressive, ressort-il d'une consultation de quelques institutions.

Le leader du marché BNP Paribas Fortis lance dans un premier temps le service aux clients d'entreprise détenteurs de l'Easy Banking Business. Un tel virement sera gratuit jusqu'au 1er avril, après il sera prélevé 0,5 euro par transaction. Les particuliers pourront eux bénéficier "bientôt" du service, selon une porte-parole de la banque.

Belfius propose actuellement des virements instantanés d'abord au départ d'agences, mais va l'étendre très bientôt aux canaux électroniques. La banque réclame 1,25 euro par transaction.

Chez KBC, les clients qui disposent d'un compte Plus ou d'un compte affaires verront leurs virements traités automatiquement de manière instantanée si le vis-à-vis est en mesure de recevoir de tels paiements. Les clients avec un compte gratuit ne peuvent pas effectuer de tel virement, mais les virements au sein de KBC sont de toute façon traités en "realtime", rappelle la banque.

Quant aux clients ING, ils pourront bientôt effectuer des virements instantanés automatiquement et gratuitement via les applications Home Bank et Smart Banking. Les clients d'entreprise pourront effectuer de tels virements uniquement à la demande et moyennant 6,05 euros par transaction.

Dans un premier temps, les virements instantanés ne seront possibles qu'en Belgique. Par la suite, ils pourront également être effectués dans l'ensemble de la zone de paiement européenne unique (SEPA).