Comic Con Brussels a rassemblé 38.000 visiteurs sur deux jours à Tour&Taxis

(Belga) Au total, 38.000 visiteurs se sont rendus au Comic Con Brussels qui avait lieu samedi et dimanche à Tour&Taxis. L'événement a plongé le public dans un monde de science-fiction, fantasy et de culture pop contemporaine issue des comics, séries télé et films populaires.

Samedi est le jour qui a remporté le plus de succès puisque 22.000 personnes étaient présentes, contre 16.000 le dimanche. Les actrices Bonnie Wright et Evanna Lynch, alias Ginny Weasley et Luna Lovegood dans Harry Potter, étaient annoncées, tout comme Billie Piper et Michelle Gomez mieux connues sous les noms Rose Tyler et Missy, de la série de science-fiction Doctor Who. Les nostalgiques des années 90 pouvaient également y croiser Corin Nemec, Parker Lewis ou encore les Power Rangers. Des défilés et animations étaient prévus tout le week-end, tels qu'une Silent disco (une discothèque silencieuse) et du lasershooting, sans oublier la Jedi Academy. (Belga)