L'ancienne maison du couple Daval cambriolée: "Tout a été retourné"

L'ancienne maison du couple Daval en Haute-Saône, inoccupée depuis l'arrestation de Jonathann, soupçonné du meurtre de son épouse Alexia en octobre 2017, a été "cambriolée", a annoncé dimanche à l'AFP le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic. Une voisine a donné l'alerte dimanche matin après avoir constaté que les scellés, posés sur la maison dans le cadre de l'enquête, étaient à terre, a précisé M. Dupic.

"Vol d'opportunité"



Des gendarmes ont minutieusement inspecté l'intérieur de la maison "où tout a été retourné" et ont écarté l'hypothèse d'un acte de malveillance, concluant à un cambriolage, une piste "qui ne fait aucun doute", a ajouté le magistrat. Il s'agit d'un "vol d'opportunité" dans une maison inoccupée depuis l'interpellation de Jonathann Daval, le 29 janvier 2018, a encore insisté M. Dupic, rappelant qu'en 2018, "624.000 ménages ont été victimes d'un cambriolage ou d'une tentative" de cambriolage. Difficile de savoir pour l'instant ce qui a été dérobé et "le préjudice est pour l'heure inconnu", a-t-il ajouté. Le corps d'Alexia Daval, une employée de banque de 29 ans, avait été découvert le 30 octobre 2017, en partie brûlé, dans un bois en Haute-Saône non loin de la maison du couple.







Après avoir avoué une première fois le meurtre, Jonathann Daval était revenu sur ses aveux en juin 2018 avant de reconnaître, le 7 décembre, l'avoir tuée. Il a livré des "aveux circonstanciés" le 30 janvier devant le nouveau juge d'instruction chargé du dossier, dans l'attente de la reconstitution du meurtre. Détenu à la maison d'arrêt de Dijon, Jonathann Daval, mis en examen pour "meurtre sur conjoint", encourt la réclusion à perpétuité.