Luke Perry, star de la série Beverly Hills, est décédé

L'acteur Luke Perry, âgé de 52 ans, victime d'un AVC (accident vasculaire cérébral) mercredi dernier, est décédé ce lundi 4 mars, d'après le site américain TMZ.

L'acteur, connu pour son rôle de Dylan McKay dans la série "Beverly Hills, 90210", très populaire dans les années 90, était hospitalisé en urgence à Sherman Oaks en Californie. Luke Perry travaillait à Los Angeles sur le tournage de la série "Riverdale", inspirée d'un comic book.

Le décès intervient au même moment où Fox annonce de nouveaux épisodes de la série Beverly Hills 90210, avec l'équipe d'acteurs de l'époque. Shannen Doherty (Brenda Walsh dans la série) et lui, qui comptaient parmi les principales stars de la série originale, ne devaient pas faire partie du remake. Six personnages de la série originale seront en revanche à l'affiche: Jason Priestley (Brandon Walsh dans la série), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Brian Austin Green (David Silver) et Tori Spelling (Donna Martin).