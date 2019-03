Le micro-sac de Jacquemus déclenche un grand débat chez les fashionistas

Jamais un accessoire aussi petit n'aura fait autant de bruit dans le milieu de la mode parisienne : le micro-sac de la marque française Jacquemus suscite un débat passionné entre les fashionistas.

L'accessoire présenté pendant la Fashion Week est la version encore plus petite du sac "Chiquito", vendu à 535 dollars (470 euros), et qu'avaient porté des personnalités parmi les plus influentes de la mode, dont Rihanna, Kim Kardashian et Kendall Jenner.

Mais si "Chiquito", comme son nom l'indique, était déjà petit, la nouvelle version conçue par le jeune styliste français Simon Porte Jacquemus est tellement minuscule qu'il n'y a même pas de place pour le logo.

Avec ses 5,2 cm de long et 8,7 cm de haut (avec la poignée), il ne peut contenir que la lettre J du logo Jacquemus. Il se porte accroché à un doigt.

Que peut-on mettre à l'intérieur? Certains internautes suggèrent un Tic-Tac, un cheveu de Jude Law ou quelque chose d'aussi abstrait que leur "patience".

Le prix et les modalités de vente de ce micro-sac n'ont pas encore été annoncés.

Le vif débat qui a lieu sur les réseaux sociaux -où certains saluent l'indéniable originalité de ce sac, quand d'autres critiquent l'idée de dépenser plusieurs centaines d'euros pour un objet aussi inutile-, est déjà en soit un facteur de succès pour le styliste à l'origine de cette création.

Jacquemus, 29 ans, est une star montante de la mode. Présent à la Fashion Week Paris depuis 2012, le créateur est également connu pour ses accessoires extra-larges, tels que des sacs à main et autres chapeaux de paille, et pour son style inspiré du sud de la France, dont il est originaire.