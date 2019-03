Des dizaines d'incendies dans le nord de l'Espagne attisés par des températures élevées

(Belga) Des centaines de pompiers et de militaires ont lutté lundi dans le nord de l'Espagne contre une centaine d'incendies attisés par le vent et des températures particulièrement élevées, parvenant à réduire leur nombre à moins de 50 dans la soirée à la faveur d'un rafraîchissement de l'air.

Quelque 300 pompiers et militaires, appuyés par des avions bombardiers d'eau, ont combattu 99 feux de forêt dans la région des Asturies et ont réussi à limiter leur nombre à 47 lundi soir, ont déclaré les services d'urgence de la région. 18 autres incendies étaient par ailleurs recensés dans la région voisine de Cantabrie. Tous ces feux de forêt, qui n'ont fait jusqu'ici aucun blessé, sont attisés par des vents du sud avec des rafales allant jusqu'à 100 km/h et des températures très élevées pour la saison, dans une région habituellement humide en hiver, ont souligné les autorités locales. Il a fait ainsi 25 degrés dimanche à Gijon, la plus grande ville des Asturies. Selon le gouvernement régional, le risque d'incendie était lundi "très élevé", voire "extrême" dans certaines parties des Asturies. Le président de la Cantabrie, Miguel Angel Revilla, a quant à lui appelé les habitants de sa région à la vigilance, les prévisions météo pour mardi faisant état de "vents très forts". "C'est une terrible tragédie", a-t-il dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. L'Espagne fait régulièrement face à des incendies dévastateurs l'été, notamment dans les régions arides du sud et sur la côte méditerranéenne. Mais ils sont en général rares l'hiver, en particulier dans les régions du nord comme les Asturies et la Cantabrie où il pleut beaucoup. (Belga)