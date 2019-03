Le chanteur britannique Morrissey va se produire à Broadway

Morrissey, icône du rock alternatif britannique, a annoncé lundi qu'il se produirait pendant une semaine à Broadway en mai, succédant à Bruce Springsteen sur la prestigieuse scène new-yorkaise.

L'ancien chanteur des Smiths sera du 2 au 11 mai au Lunt-Fontanne Theater pour une rétrospective de sa carrière, qui inclura son prochain album de reprises, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Ce nouvel album, "California Son", doit sortir le 24 mai et contiendra des succès des années 1960 et 1970.

"Les fans de Moz auront l'opportunité rare de voir la star se diversifier et se produire sur scène comme jamais auparavant", promet le communiqué.

Morrissey, dont le vrai nom est Steven Patrick Morrissey, a reporté plusieurs dates européennes l'été dernier suite à une polémique sur des propos qu'il a tenus dans une interview publiée sur son site, et qualifiés par certains d'islamophobes.

Le chanteur de 59 ans, par ailleurs un défenseur des droits des animaux, a aussi affiché son soutien à des figures d'extrême droite au Royaume-Uni.

La performance de Bruce Springsteen est devenue l'une des plus courues de Broadway pendant plus d'un an, avec des billets se revendant à plus de 1.000 dollars.

Elle s'est achevée mi-décembre et est désormais visible sur Netflix.