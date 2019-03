Le carnaval de Binche a débuté sous la pluie: les Gilles vont-ils coiffer leur chapeau de plumes cet après-midi ?

Les Gilles de Binche battent le pavé depuis 5h ce mardi matin (gras). C'est LE JOUR "officiel" du carnaval dans nos contrées.

Vers 7h, le ramassage touchait à sa fin, sous la pluie. Les Gilles sont allés déjeuner, avec des huitres et du Champagne comme le veut la tradition. Les averses ont cessé assez rapidement dans la région.

Nathan en est à son deuxième carnaval en tant que Gille. "On est hyper content, on est super motivé. On adore voir tout le monde rentrer dans les maisons et accueillir les gens. On salue tout le monde de loin, c'est vraiment une très chouette ambiance. Tout le monde se souhaite 'Bon Carnaval', même si la pluie est là. En dansant, on ne la sent pas trop. Pour l'instant, le costume ne perce pas", a-t-il déclaré.

Vont-ils pouvoir coiffer leur célèbre chapeau de plumes ? "Normalement, cet après-midi, le temps sera avec nous".





Et la suite ?

A 15h, début du cortège suivi du rondeau sur la Grand Place. Le feu d'artifice sera tiré ce soir à 21h30. Justine Hénin est l'une des invité(e)s d'honneur de ce carnaval de Binche. L'ancienne championne de tennis participera à la remise des médailles aux sociétés de Gilles à l'Hôtel de ville.

Pour les modalités pratiques, si vous comptez vous rendre à Binche, sachez que des navettes de bus desservent toutes les entités jusqu'à minuit. La SNCB propose quant à elle un ticket spécial carnaval.





Ailleurs en Belgique

Il n'y a pas qu'à Binche que l'on célèbre le Mardi Gras. A Charleroi aussi, c'est le grand jour ! Un cortège constitué de groupes folkloriques s'élancera à 15h30 en direction de la Place du Manège. La parade fait participer diverses associations culturelles de la ville mais aussi le CPAS et notamment le service d'aide aux migrants.

A Malmedy, c'est le Cwarmé. Avec la sortie des sociétés à 14h, et le brulage de la Haguette à 19h.

Hier, la fête se déroulait à la Calamine en province de Liège. Entre 20 et 25.000 personnes ont participé à ce Lundi des Roses.