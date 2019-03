AT&T remanie WarnerMedia, fusionne les chaînes HBO et Turner

WarnerMedia, la branche média et divertissement d'AT&T depuis le rachat de Time Warner, a annoncé lundi une vaste réorganisation qui va fusionner la chaîne haut de gamme HBO aux chaînes Turner et donner plus de responsabilités au patron de CNN Jeff Zucker.

Au sein de WarnerMedia, la division "Entertainment" (divertissement) est confiée à une figure de la télévision, Robert Greenblatt, et inclura HBO ("Game of Thrones") - chaîne disponible via bouquet câble/satellite et par abonnement direct - ainsi que les chaînes par câble TNT, TBS et truTV.

WarnerMedia Entertainment chapeautera aussi la nouvelle plateforme de streaming par abonnement direct annoncée pour cette année par AT&T, pour rivaliser avec Netflix ou Amazon.

Cette organisation laisse penser qu'AT&T pourrait combiner les programmes HBO avec d'autres contenus Warner, un catalogue mieux à même de concurrencer ses rivaux.

Ces annonces interviennent quelques jours après la démission de l'emblématique patron de HBO, Richard Plepler, en désaccord, selon la presse américaine, avec les nouvelles orientations d'AT&T depuis le rachat de Time Warner, au sein duquel HBO jouissait d'une certaine autonomie.

Le patron de la chaine d'infos CNN Jeff Zucker prend quant à lui la tête de la division "Informations et Sports" de WarnerMedia, qui comprend CNN, Turner Sports, Bleacher Report et les chaînes sportives locales d'AT&T Regional Sports Networks. M. Zucker reste à la tête de CNN.

Contestée par les autorités américaines qui y voyaient officiellement des soucis de concurrence, la fusion a finalement été entérinée la semaine dernière par une cour d'appel.