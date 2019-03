"Jamais l'Europe n'a été aussi en danger": Emmanuel Macron s'adresse directement aux peuples européens dans les journaux

Emmanuel Macron a trouvé son rôle historique. Il veut sauver et relancer l’Europe. El veut le faire directement avec les peuples et non pas depuis Bruxelles par une évolution institutionnelle ou technocratique. D’ailleurs en France, c’est tout un symbole, sa tribune n’a pas été publiée par le Figaro ou le Monde, mais par le Parisien, un journal Populaire, et par des titres de la presse régionale. A ce sujet, les premières lignes de son message sont très claires : "Citoyens d’Europe, si je prends la liberté de m’adresser directement à vous ce n’est pas uniquement au nom de l’histoire et des valeurs qui nous rassemblent. C’est parce qu’il y a urgence. Jamais depuis la seconde guerre mondiale l’Europe n’a été aussi nécessaire. Et pourtant jamais l’Europe n’a été aussi en danger."

En résumé, il y a urgence pour sauver et renforcer le modèle démocratique européen. Un modèle qui repose selon lui sur la liberté la protection et le progrès. Il avance un certain nombre de propositions concrètes, comme la création d’une banque européenne pour financer la transition écologique, ou encore l’organisation de moments délibératifs dans toute l’Europe, un peu sur le modèle du grand débat qu’il mène actuellement en France, avec un certain succès.

Faut-il encore que les autres suivent. En 2017, Emmanuel Macron avait proposé des listes transnationales pour ces élections européennes, et sa proposition a fait flop. Cette fois on devine qu’il veut incarner le leadership des europhiles face aux populistes et autres brexiteurs. On aurait ainsi lire la suite sur le blog de Christophe Giltay