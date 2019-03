Entre 20.000 et 25.000 personnes au carnaval de La Calamine

(Belga) Entre 20.000 et 25.000 personnes se sont massées ce lundi après-midi le long des 7,5 km de parcours du cortège de La Calamine (province de Liège), a indiqué le comité de carnaval.

Alors que le départ du cortège a été retardé de 45 minutes, les 3.500 participants ont chanté et dansé, sans aucune goutte de pluie. "Les autres années, on compte entre 25.000 et 30.000 spectateurs. Au vu de la tempête et de la météo qu'on annonçait maussade, certains ont préféré ne pas venir", relève Frédéric Krickel, responsable communication du comité de carnaval KE-NE-HE-MO. En début de soirée, aucun incident majeur n'était à déplorer. "Mardi soir, une dernière soirée carnavalesque sera organisée avant que la bougie du carnaval ne soit soufflée à minuit", rappelle Frédéric Krickel. A Eupen également, plusieurs milliers de spectateurs ont assisté au traditionnel Rosenmontag. En raison des rafales de vent, les autorités avaient décidé d'interdire que des chevaux tractent certains chars. (Belga)