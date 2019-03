Elections 2019: les grands enjeux de l'Union européenne

Le dimanche 26 mai n'est pas seulement le jour d'élections nationales et régionales. Nous voterons aussi pour élire nos députés européens. À cette occasion, voici une série de reportages consacrés aux grands enjeux de l'Union européenne.

1. Le Royaume-uni devrait quitter, bientôt, officiellement, l'Union. Alors, les Anglais ont-ils vraiment raison de partir?





2. Focus sur le siège du parlement européen à Strasbourg

Le parlement européen est officiellement à Strasbourg. Mais seulement 12 sessions plénières de quatre jours s'y déroulent chaque année. Pour le reste c’est chez nous, à Bruxelles, que ça se passe. Une aberration européenne qui n’est pas vraiment du goût des Belges.





3. Quel pouvoir les lobbies ont-ils sur les parlementaires européens ?





4. Le coût de la vie a-t-il vraiment augmenté depuis le passage à l'euro ?

La polémique réapparait à la veille de chaque élection européenne. Alors, qu'en est-il, exactement ? Éléments de réponse.





5. L'Allemagne dirige-t-elle l'Europe ?





6. L'Union Européenne encourage-t-elle le dumping social ?

Après l’Allemagne et la France, la Belgique est le 3ème pays européen qui compte le plus de travailleurs détachés, en provenance, le plus souvent, des pays de l'Est.





7. Immigration : l'Europe est-elle devenue une passoire ?





8. Faut-il créer une armée européenne ?





8. Les fonctionnaires européens sont-ils trop payés ?





9. L'Europe veut-elle nous faire avaler des pesticides ?