Black Eyed Peas, Iggy Pop et Nile Rodgers & Chic aux Vieilles Charrues

Black Eyed Peas, Iggy Pop, Nile Rodgers & Chic ou encore Paul Kalkbrenner: le festival des Vieilles Charrues, qui se tient en juillet à Carhaix (Finistère), a ajouté mardi 33 nouveaux noms aux 39 déjà dévoilés en décembre.

"Pop, rock, musiques urbaines, chanson, world, électro, funk… une fois de plus, le festival présente à l'occasion de sa seconde annonce de programmation la photographie la plus fidèle de l'offre musicale de l'année", annoncent dans un communiqué les organisateurs du festival qui se tiendra du 18 au 21 juillet dans le centre-Bretagne.

Parmi les nouveaux noms dévoilés, ceux de la fabrique à tubes Black Eyed Peas, du parrain de la punk Iggy Pop, de la légende du funk Nile Rodgers & Chic et de la superstar de la techno Paul Kalkbrenner.

La jeune Aya Nakamura et ses titres addictifs, la chanteuse charismatique Skin de Skunk Anansie, icône de la scène rock des années 1990, et le quatuor de Razorlight, après 10 ans d'absence, seront également de la partie, tout comme le grand classique rock britannique mâtiné d'acid house Primal Scream, la soul expérimentale de Nakhane et le rock alternatif de Balthazar.

Les organisateurs avaient dévoilé en décembre la présence à la 28e édition du plus gros festival de France de Ben Harper, Booba, Martin Garrix, The Chainsmokers, Petit Biscuit, Boris Brejcha ou encore Tchami & Malaa et Kompromat. Ils avaient également annoncé la venue de Zazie, qui présentera son dernier album, d'Hubert-Félix Thiéfaine, qui reviendra avec le meilleur de ses 40 ans de carrière et de l'humoriste Jamel Debbouze, avec une adaptation de son spectacle "Maintenant ou Jamel".

Les concerts s'enchaîneront pendant quatre jours dans la vaste pleine de Kerampuilh, d'une superficie de près de 100.000 m2, soit l'équivalent de près de 15 terrains de foot.

Les pass 3 jours, 4 jours et journée pour le samedi et le dimanche ne sont plus disponibles, précisent les organisateurs, qui renvoient vers la bourse aux billets officielle, en mettant en garde contre les arnaques "très nombreuses" sur les sites de revente non sécurisés.

La 27e édition du festival avait attiré plus de 280.000 personnes, comme l'année précédente.