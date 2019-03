Eurocoupe de basket: Villeurbanne prend une option pour les demies

Villeurbanne s'est imposé mardi à domicile contre Andorre 79 à 75 pour le premier match des quarts de finale de l'Eurocoupe de basket (deuxième échelon continental derrière l'Euroligue), et prend une option pour les demi-finales.

Les joueurs de Zvezdan Mitrovic se qualifieront pour les demi-finales de la compétition, en cas de succès vendredi en Principauté d'Andorre. En cas de défaite, ils auront une autre balle de match à domicile dans huit jours.

Alors que l'Asvel était malmenée après les deux premiers quart-temps (42-34 pour Andorre), deux tirs à trois points réussis consécutivement par Charles Kahudi au milieu du troisième quart-temps ont fait monter la température de l'Astroballe d'un cran, pour permettre à Villeurbanne de prendre les devants (50-46).

Un avantage de quatre points conservé à l'entame des dix dernières minutes (64-60), et âprement défendu notamment grâce aux 21 points de Kahudi, meilleur marqueur de la Green Team et de la rencontre, mais aussi à AJ Slaughter (15 points) et David Lighty (13).

Villeurbanne, qui caracole en tête du Championnat de France (16 victoires pour 5 défaites), disputera à partir de la saison prochaine l'Euroligue, seul club du basket hexagonal à être invité parmi le gratin continental.