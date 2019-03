16.000 spectateurs pour la clôture du carnaval d'Alost

(Belga) La clôture du carnaval d'Alost a attiré 16.000 personnes pour le brulage de l'effigie des festivités, selon les autorités communales et forces de l'ordre.

Le dernier jour du carnaval d'Alost était dédié à "Voil Jeanettenstoet", hommes déguisés en femmes, et à la mise à feu de l'effigie carnavalesque vers 21h30. La Croix rouge flamande a mené 26 opérations de secours toutes concernant des personnes majeures. Six personnes ont été transportées aux urgences. La dernière soirée de festivités, 22 pompiers étaient mobilisés, 50 collaborateurs dans les points de secours, quatre ambulances et 25 agents de police.