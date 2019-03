Elections 2019 - Abou Jahjah débarque à Bruxelles pour contrer la N-VA

(Belga) Le militant politique Dyab Abou Jahjah débarque à Bruxelles où il tirera la liste régionale de son nouveau parti Be.One, en ticket avec la journaliste francophone Candice Vanhecke. Ce parti vise résolument l'électorat francophone et néerlandophone de Bruxelles. Il se présente dans le groupe linguistique néerlandophone à des fins stratégiques. C'est là qu'il est le plus aisé d'obtenir un siège et même de forcer l'entrée au gouvernement bruxellois. L'objectif est de battre la N-VA, qualifiée de "parti raciste et clairement anti-Bruxellois".

Be.One a été fondé l'an dernier en vue des élections communales lors desquelles il a réalisé des résultats en-dessous de ses ambitions. La cofondatrice du parti Meryem Kaçar, ancienne sénatrice Agalev, l'a entre-temps quitté, ainsi qu'une autre personnalité du mouvement. De son côté, Dyab Abou Jahjah persévère et son parti sera présent aux élections régionales, à Bruxelles, Anvers et en Flandre orientale. A Bruxelles, il sera secondé par Candice Vanhecke, journaliste francophone indépendante, spécialisée dans les enjeux de religion et laïcité. (Belga)