Brexit - Près de 2.700 Britanniques ont obtenu la nationalité belge depuis le référendum

(Belga) Depuis le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en juin 2016, près de 2.700 Britanniques ont demandé et acquis la nationalité belge, ressort-il mercredi de chiffres du ministère de l'Intérieur. Cela représente en moyenne près de 90 reconnaissances par mois. A titre de comparaison, au cours des six ans qui ont précédé le Brexit, environ 8,8 Britanniques sont devenus Belges par mois.

L'incertitude quant au Brexit suscite beaucoup d'inquiétudes même si les droits des citoyens européens au Royaume-Uni et des Britanniques sur le continent seront normalement garantis. Beaucoup de Britanniques ont ainsi, par précaution, demandé la nationalité de l'Etat-membre de l'UE dans lequel ils résident. De juillet 2016 - le référendum s'est tenu le 23 juin - à décembre 2018, 2.689 Britanniques ont obtenu la nationalité belge, soit une moyenne de 89,6 par mois. Un chiffre qui a été décuplé depuis le référendum. Dans le détail, 1.000 Britanniques sont devenus Belges en 2018, ou 83,3 par mois. En 2017, il y a eu 1.306 reconnaissances, soit près de 109 par mois. Le SPF Intérieur ne dispose pas de données sur les procédures toujours en cours. Pour acquérir la nationalité du plat pays, les Britanniques doivent introduire une demande dans la commune où ils résident et prouver qu'ils séjournent en Belgique depuis au moins cinq ans. Ils doivent également démontrer leur "intégration sociale", en pratique principalement par leur travail mais un cours d'intégration est également possible. Ils gardent leur nationalité britannique en devenant belges. (Belga)