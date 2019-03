Prévisions météo: un mercredi pluvieux mais doux

Une zone de pluie glissera lentement sur la Belgique à partir de l'ouest mais les températures resteront douces, prévoit mercredi l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques éclaircies se maintiendront cependant sur l'est du territoire.

L'après-midi sera marquée par l'arrivée de nouvelles pluies depuis la frontière française. Le mercure atteindra des maxima compris entre 10°C en Ardenne et de 11°C à 14°C sur les autres régions. Le vent sera modéré à assez fort, avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Cette nuit, les pluies resteront abondantes sur certaines régions après minuit. Le temps deviendra ensuite instable avec, localement, un risque d'orage et des rafales jusqu'à 80 km/h. La douceur se maintiendra cependant avec des minima compris entre 5°C à 7°C en Ardenne et 8°C à 10°C ailleurs. Le vent sera généralement modéré, sauf en fin de nuit où il pourrait devenir fort. La journée de jeudi s'inscrira dans la lignée de mercredi avec des averses et du vent.