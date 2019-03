Nemmouche se dit "piégé", le jury délibère: le verdict est attendu pour demain

Les jurés de la cours d'assises de Bruxelles sont toujours enfermée dans un hôtel de la capitale pour délibérer.

Ils ont une liste de 56 questions sur la culpabilité de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer. Il doivent notamment déterminer si Medhdi Nemmouche a commis des assassinats terroristes. Le verdict de culpabilité est attendu demain, les peines devraient tomber vendredi.





"Piégé"

L'accusé de la tuerie au Musée juif de Belgique, Mehdi Nemmouche, a eu mardi une dernière fois l'occasion de s'exprimer avant que le jury de la cour d'assises de Bruxelles entre en délibération. "J'ai été piégé et Me Courtoy vous a expliqué les raisons pour lesquelles je me suis tu depuis le début", a-t-il maintenu.

"Ne percevez pas cela comme une attitude irrespectueuse, je n'ai pas voulu être licencieux. Si c'était à changer, je changerais tout. Je vous remercie pour votre attention pendant deux mois", a-t-il laconiquement adressé aux jurés.