Alexander De Croo voit le risque d'un Brexit chaotique s'estomper

A près de trois semaines du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, le ministre belge des Finances Alexander De Croo (Open Vld) effectue ce mercredi une visite de travail à Londres. "Un big bang (un Brexit sans accord, ndlr), avec toutes ses conséquences négatives, est une piste de moins en moins probable", a estimé le libéral flamand après des rencontres avec son homologue Philippe Hammond et des parlementaires.

"L'idée d'un Brexit dur a quasiment disparu, ce qui est une bonne chose car l'impact d'un tel scénario sur notre économie et l'emploi serait énorme", a analysé M. De Croo après son entretien avec M. Hammond à Downing Street. "D'un autre côté, il y a toujours beaucoup d'incertitude quant à la direction qui sera prise à long terme", a-t-il reconnu. Alors que le 29 mars - la date officielle du Brexit - approche, les discussions entre négociateurs britanniques et européens n'ont toujours pas permis de sortir de l'impasse. La semaine prochaine sera cruciale pour la Première ministre britannique Theresa May, qui cherche à obtenir de nouvelles garanties sur l'accord de retrait, dans l'espoir de le faire adopter par son parlement. En cas de défaite, les députés seront appelés à se pencher sur l'éventualité d'un Brexit sans accord puis, si cette option est rejetée, sur un report de la date du retrait. "On peut certes reporter le Brexit de trois mois, mais l'énorme division qui règne au parlement britannique existera toujours", a toutefois souligné M. De Croo mercredi, tout en rappelant que la Belgique se préparait à tous les scénarios.