On va être secoué: de fortes rafales de vent et des pluies abondantes s'abattent sur le pays

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit de nouvelles rafales de vent pouvant aller atteindre les 80 km/h ce jeudi jusqu'à 21h00.

L'IRM a lancé un avertissement jaune pour des vents violents ce jeudi: "suite au passage de creux successifs, les rafales pourraient atteindre ou localement dépasser les 80 km/h dans le pays", a prévenu l'institut sur son site. Ce message vaut pour tout le pays.



Un deuxième avertissement jaune est lancé pour de fortes pluies dans les provinces du Hainaut, de Namur, de Liège et du Luxembourg. "Nous prévoyons des précipitations abondantes principalement au sud du pays où le seuil des 25 L/m2 en 24 heures pourra être atteint", a signalé l'IRM.



Du côté de Huy, c'est même la grêle qui s'est abattue sur la commune. En témoigne l'image envoyée par un témoin via le bouton orange Alertez-nous:

Vendredi: toujours de la pluie et de timides éclaircies



Vendredi matin, nous prévoyons encore par moments quelques averses ou un peu de pluie sur le centre et le sud-est du pays. L'après-midi, le temps deviendra plus sec dans la moitié nord-ouest du pays et les averses se cantonneront progressivement à l'extrême sud-est du pays. Nous aurons temporairement des éclaircies mais en soirée, des nouveaux champs nuageux entreront par le littoral. Le vent sera modéré de secteur ouest à sud-ouest. Les températures maximales seront comprises entre 6 degrés sur les hauteurs ardennaises et 10 ou 11 degrés en Flandre.





Pour ce week-end



Samedi, à l'arrière d'une perturbation qui aura traversé le pays la nuit précédente, nous retrouverons un temps variable. Le ciel sera très nuageux avec quelques averses, plus fréquentes sur le centre et l'est du pays. Les températures seront comprises entre 7 et 11 degrés sous un vent modéré à assez fort d'ouest à sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h et temporairement même jusqu à 70 ou 80 km/h dans le sud.



Lundi, à l'arrière d'une nouvelle perturbation, le temps sera légèrement instable et plus frais. Des averses, probablement sous la forme de giboulées, sont attendues. Un peu de neige sera possible en matinée sur les sommets ardennais. Les maxima afficheront de 4 à 8 degrés. Le vent s'orientera au secteur nord-ouest en devenant modéré à assez fort, voire fort au littoral.