Nouvelle audition à huis clos de Michael Cohen, l'ex-avocat de Donald Trump

(Belga) L'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a poursuivi mercredi son témoignage à huis clos devant le Congrès, une semaine après avoir dépeint son ancien patron comme un menteur, un "tricheur" et un "raciste".

L'ex-homme de confiance du milliardaire devait notamment évoquer le projet de construction d'une tour Trump à Moscou, qu'il aurait continué à négocier pendant la campagne présidentielle de 2016, contrairement à ce qu'a longtemps affirmé Donald Trump. Il avait été entendu pendant plusieurs heures la semaine dernière, déjà à huis clos, par la commission du Renseignement de la Chambre des représentants. Mais le président démocrate de la commission, Adam Schiff, veut approfondir certains points de son témoignage, notamment le projet de la tour Trump à Moscou qui alimente les soupçons de collusion entre le Kremlin et l'équipe de campagne du candidat républicain. Ce témoignage sera rendu public à terme, a indiqué M. Schiff. En 2017, M. Cohen avait affirmé devant le Congrès que les discussions avaient cessé en janvier 2016, avant d'admettre qu'elles avaient continué pendant plusieurs mois. Lors d'une autre audition devant une commission de la Chambre basse la semaine dernière, cette fois-ci en public, il avait affirmé que M. Trump lui aurait indirectement demandé pendant la campagne de nier l'existence de ces négociations. La commission du Renseignement doit ensuite entendre le 14 mars, en public cette fois, Felix Sater, sulfureux personnage de l'entourage de Donald Trump. Né en Russie et ami d'enfance de Michael Cohen, il aurait été chargé de jouer les intermédiaires avec Moscou sur ce projet immobilier moscovite. Michael Cohen a été condamné en décembre à trois ans de prison pour parjure devant le Congrès et infraction au code électoral - des délits qu'il dit avoir commis pour protéger Donald Trump - ainsi que pour fraude fiscale. Il sera incarcéré le 6 mai. Il a collaboré avec l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur le tentaculaire dossier russe. Les républicains ont attaqué la crédibilité de Michael Cohen. Donald Trump, qui nie toute collusion et dénonce une "chasse aux sorcières", l'a qualifié de "menteur". Les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, ont lancé lundi plusieurs enquêtes parlementaires potentiellement explosives pour le président. Ils ont notamment demandé les rapports d'échanges entre M. Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine. (Belga)