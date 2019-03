La police écossaise enquête sur un paquet suspect

(Belga) La police écossaise enquête sur un colis suspect retrouvé mercredi à l'université de Glasgow, s'interrogeant sur un lien avec des petits engins explosifs découverts la veille à Londres.

Les démineurs ont fait exploser le paquet, a indiqué la police. Plusieurs bâtiments alentour ont dû être évacués par mesure de précaution. "Le paquet n'a pas été ouvert et personne n'a été blessé", a tweeté la police. La police écossaise a indiqué être "en relation" avec Scotland Yard dans le cadre de son enquête sur les paquets découverts à Londres mardi, ajoutant qu'il était "trop tôt pour dire s'il y a un lien". La police antiterroriste britannique enquête sur trois "petits engins explosifs" retrouvés dans des immeubles des aéroports de Londres City et Heathrow, ainsi qu'à la gare de Waterloo. Ces engins explosifs se trouvaient à l'intérieur d'enveloppes matelassées de taille A4, et semblaient "susceptibles de provoquer un petit feu lors de leur ouverture", avait précisé la police. Des timbres irlandais étaient collés sur les enveloppes, selon Sky news. La police irlandaise avait indiqué "assister la police londonienne dans ses enquêtes". (Belga)