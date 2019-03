L'ex-avocat de Trump va faire "considérablement" avancer une enquête parlementaire

(Belga) L'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a achevé mercredi un long témoignage à huis clos devant le Congrès qui aidera "à faire avancer considérablement" une enquête parlementaire visant le président américain, selon les démocrates.

Une semaine après avoir dépeint publiquement Donald Trump comme un menteur, un "tricheur" et un "raciste", l'ex-homme de confiance du milliardaire devait notamment revenir sur le projet controversé de construction d'une tour Trump à Moscou. Démarrée la semaine dernière, l'audition à huis clos devant la puissante commission du Renseignement de la Chambre des représentants a duré 16 heures en tout, selon l'avocat de M. Cohen. M. Cohen "a fourni un témoignage important et des documents pertinents pour le coeur même de notre enquête qui nous permettront de faire avancer considérablement l'enquête", a affirmé le président démocrate de la commission, Adam Schiff, après l'audition. Il a salué la "coopération totale" de Michael Cohen malgré les "menaces à peine voilées du président et de ses alliés" contre le témoin. L'ex-avocat a à plusieurs reprises dit faire l'objet d'intimidations de la part de Donald Trump, qui l'a publiquement traité de "balance". Michael Cohen a été condamné en décembre à trois ans de prison pour parjure devant le Congrès et infraction au code électoral - des délits qu'il dit avoir commis pour protéger Donald Trump - ainsi que pour fraude fiscale. Il sera incarcéré le 6 mai. Il a collaboré avec l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur le tentaculaire dossier russe. Les républicains ont attaqué la crédibilité de Michael Cohen. Donald Trump, qui nie toute collusion et dénonce une "chasse aux sorcières", l'a qualifié de "menteur". Les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, ont lancé lundi plusieurs enquêtes parlementaires potentiellement explosives pour le président. Ils ont notamment demandé les rapports d'échanges entre M. Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine. (Belga)