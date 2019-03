Robert, fermier bien connu de Beaumont, décède dans un accident impliquant un taureau

La triste nouvelle est tombée ce jeudi matin. Robert Guiot, un éleveur bovin bien connu de Beaumont, est décédé. Selon nos confrères de La Nouvelle Gazette et de la DH, le fermier aurait trouvé la mort lors d'un accident impliquant un de ses taureaux. Robert Guiot se serait retrouvé coincé entre une bête et une barrière.



Encore conscient lorsque les secours sont arrivés, Robert Guiot est décédé peu de temps après. Il laisse derrière lui sa compagne Bernadette et plusieurs enfants.



Robert et Bernadette élèvaient 70 Blanc-bleu-belge et 80 vaches laitières à Beaumont. Il y a encore quelques jours, RTL INFO avait rencontré le couple pour évoquer la situation difficile vécue par les éleveurs en Belgique. "Les semences de maïs, les engrais, surtout, cette année-ci et les aliments… Tout ce qu'il faut acheter, c'est toujours plus cher, y compris le diesel pour faire tourner les véhicules", nous avait expliqué Robert.