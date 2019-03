Michelle Martin a-t-elle volontairement refusé l'héritage de sa mère ? La justice a tranché

La chambre du conseil de Namur a ordonné jeudi une prescription et un non-lieu dans le dossier impliquant Michelle Martin, soupçonnée d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de travail illégal, indique le parquet de Namur.



Cette comparution faisait suite à une plainte déposée en 2012 par le père et le frère d'Eefje Lambrecks, une des victimes de son ex-mari, Marc Dutroux. Les deux hommes accusent Michelle Martin d'avoir volontairement refusé l'héritage de sa mère en 2000 au profit de ses enfants, et ce afin d'échapper à toute saisie lors du procès Dutroux en 2004. Conformément à ce qui avait été requis par le parquet le 7 février dernier, la chambre du conseil a estimé que le faits étaient prescrits au moment où la plainte a été déposée, car ils dataient déjà de plus de 10 ans.

Mme Martin était aussi soupçonnée de travail illégal, les parties civiles estimant qu'elle avait été payée en noir au moment où elle travaillait au couvent de Malonne (Namur), juste après sa libération. Là aussi, la chambre a suivi les recommandations du ministère public, estimant qu'il s'agissait d'un service rendu en échange d'un hébergement et que les charges ne sont pas suffisantes.

C'est donc un non-lieu qui a été prononcé.Les parties civiles ont 15 jours pour faire appel.