Attentat au Musée juif de Belgique - "La justice a été exercée avec un talent exemplaire"

"Les jurés ont fait leur travail, la justice est rendue je trouve avec la sévérité qu'il fallait", a commenté à la sortie de la cour d'assises le président du Musée juif de Belgique, théâtre de l'attentat dont Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer ont été reconnus coupables jeudi soir. Pour Philippe Blondin, ces condamnations résultent "d'un travail magnifique".

Le président s'est dit "émerveillé par la qualité" des juges d'instruction, "le professionnalisme" des experts et "le courage exemplaire" des témoins. Le procès lui aura apporté "une grande admiration pour notre système judiciaire". La directrice du Musée, Pascale Falek-Alhadeff, a souligné l'importance du verdict pour le musée et son public jeune, un arrêt qui montre "que l'Etat de droit a gagné". "Nous, en tant que parties civiles, on sait aujourd'hui que justice a été faite." Elle a également affirmé avoir "pleinement confiance en la justice et en le jury qui prononcera une peine juste et méritée" en début de semaine prochaine.