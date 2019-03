Attentat au Musée juif de Belgique - Le Congrès juif mondial satisfait du verdict

(Belga) Le Congrès juif mondial (World Jewish Congress, en anglais) a exprimé sa satisfaction après l'arrêt sur la culpabilité rendu par la cour d'assises de Bruxelles dans le procès sur l'attentat au Musée juif, qui avait coûté la vie à quatre personnes en 2014.

"Au nom de notre président et de notre communauté représentée dans plus de 100 pays, nous nous félicitons de ce verdict", a déclaré le vice-président et CEO du Congrès juif mondial, Robert Singer. "Justice est ainsi un peu rendue aux proches des victimes qui ont été abattues de manière si brutale ainsi qu'à la communauté juive dans son ensemble." "Cette attaque a eu lieu à un moment où l'antisémitisme était en recrudescence en Europe et malheureusement, depuis lors, ça n'a cessé de s'accroitre", poursuit le vice-président. "Et bien que nous appréciions les mesures de sécurité accrues, qui ont été mises en place par les autorités belges, nous ne nous sentons toujours pas en sécurité. Nous devons rester vigilants et nous assurer que des actes aussi barbares ne se reproduisent plus jamais, que ce soit en Belgique ou ailleurs en Europe." "Nous déplorons que certains avocats aient autant fait usage de théories du complot peu crédibles lors du procès et aient diabolisé Israël", a encore déclaré M. Singer. "Nous ne pouvons qu'espérer que les juges aient réalisé à quel point il est dangereux de permettre de tels clichés dans une salle d'audience. (Belga)