Téléphonie mobile: Cuba passe à la 4G pour décongestionner le réseau

Cuba va offrir un service de téléphonie mobile de quatrième génération (4G) pour "soulager" le réseau 3G disponible sur l'île depuis trois mois et déjà saturé, a annoncé jeudi la compagnie publique de télécommunications Etecsa.

La 4G sera proposée sous forme expérimentale dans le nord de La Havane pour "10.000 usagers qui sont de gros consommateurs d'internet", avant d'être étendue progressivement à l'ensemble du pays, a annoncé à la télévision le directeur d'Etecsa, Eliecer Samada. Il a souligné que le développement de la 4G, qui permet d'atteindre des vitesses de connexion supérieures, doit permettre à l'entreprise de "soulager" le réseau 3G lancé le 6 décembre et déjà saturé. Le réseau connaît des problèmes de congestion en raison de "l'accroissement exponentiel" des connexions, a expliqué Kevin Castro, un autre responsable de l'entreprise. Selon Etecsa, "7% des usagers (de la 3G) représentent 52% du trafic". A Cuba, un des pays du monde où l'accès à internet est parmi les plus limités, 5,3 millions de lignes mobiles sont recensées pour 11,2 millions d'habitants. La majorité des Cubains n'ont pas internet à la maison. L'île compte 1.200 zones wifi et 670 salles de navigation où il est possible de se connecter pour un dollar de l'heure. Le salaire mensuel moyen est d'environ 30 dollars. Selon des chiffres officiels, 60% des 5 millions de Cubains qui accèdent à internet le font depuis leur lieu de travail ou d'études.