Mondiaux de skeleton - Kim Meylemans 20e après la première journée

Kim Meylemans occupe la 20e place (sur 26 engagées) à l'issue des deux premiers runs des Mondiaux de skeleton, jeudi, sur la piste de Whistler, au Canada. L'Allemande Tina Hermann est en tête.

Meylemans a terminé son premier run en 55.06 (21e) et son deuxième en 54.93 (20e). Avec son total de 1:49.99, elle accuse un retard de 3.34 sur l'Allemande Tina Hermann (1:46.65), qui a été la plus rapide tant du premier (53.17) que du deuxième run (53.48). Cette première journée a été dominée par les Allemandes puisque Jacqueline Loelling et Sophia Griebel complètent le podium provisoire, avec respectivement 35/100e et 82/100e de retard sur leur compatriote Hermann. Les troisième et quatrième runs sont programmés vendredi.