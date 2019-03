Des inondations font au moins 23 morts dans le sud du Malawi

(Belga) Des inondations causées par des pluies diluviennes ont fait au moins 23 morts, 11 disparus et causé d'importants dégâts matériels dans le sud du Malawi, a annoncé vendredi le ministère de la Sécurité intérieure.

Au total, plus de 110.000 personnes ont été affectées par la montée des eaux dans douze districts du pays, a ajouté le ministère. "Les autorités (...) traitent la situation avec toute l'urgence qu'elle mérite", poursuit le ministère, assurant que des équipes de secours composées notamment de militaires, de policiers et de bénévoles de la Croix-rouge locale avaient été déployées dans les régions sinistrées pour venir en aide à la population. "Nous avons établi neuf centres d'accueil d'urgence dans des écoles et des églises pour les personnes sinistrées, dont le nombre devrait augmenter dans les jours qui viennent car la pluie n'en finit pas de tomber", a précisé au téléphone à l'AFP un responsable du district de Mulanje. Les pluies ont également submergé deux ponts qui relient le sud du Malawi à sa capitale économique Blantyre, la deuxième ville du pays, interrompant la circulation. Selon les prévisions du ministère du Changement climatique et des services météorologiques, les pluies devraient persister jusqu'au 13 mars. Petit pays pauvre et enclavé d'Afrique australe, le Malawi souffre depuis plusieurs saisons, comme le reste de la partie sud du continent, de vagues de sécheresse qui pèsent sur son économie.