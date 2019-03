Crise au Venezuela - Panne électrique au Venezuela: la mort dans les hôpitaux et la morgue congestionnée

(Belga) Marielsi Aray est morte au petit matin, elle avait 25 ans. Les appareils respiratoires qui la maintenaient en vie à l'hôpital universitaire de Caracas ont cessé de fonctionner à cause de la panne électrique la plus longue et la plus grave qu'ait connue le Venezuela.

Son oncle, José Lugo, pleure devant le bâtiment en attendant le corps de la jeune femme. "Les médecins ont essayé de la ranimer manuellement, mais elle a décompensé et elle est morte à 2h00 ce matin", raconte-t-il à l'AFP. A ce moment-là, cela faisait déjà huit heures que 22 des 23 Etats du pays et Caracas étaient privés de courant. Des pannes fréquentes au Venezuela mais jamais de cette ampleur, ce qui a conduit le chef de l'Etat Nicolas Maduro à dénoncer une "guerre de l'électricité" et son gouvernement à évoquer un "sabotage". Des experts évoquent pour leur part un manque d'investissement et de maintenance. Dès le début de la panne, les machines d'assistance respiratoire du service de soins intensifs où Marielsi étaient hospitalisée pour une affection pulmonaire grave se sont arrêtées. La jeune femme avait été transférée lundi d'une clinique privée. Douze patients étaient décédés dans l'hôpital universitaire de Caracas le 12 janvier lors d'une précédente panne. L'hôpital pédiatrique J.M de los Ríos, dans le centre de Caracas, est plongé dans la pénombre depuis jeudi en fin d'après-midi. Le générateur électrique censé dépanner en cas d'urgence ne fonctionne pas, accuse Gilberto Altuvez, 38 ans, père d'un enfant de 8 ans hospitalisé depuis janvier. A l'entrée de la morgue municipale de Bello Monte, la principale de la capitale, une forte odeur de putréfaction imprègne l'air. Devant, les familles patientent en attendant de récupérer la dépouille de leur proche. Mais avec la panne électrique qui dure et paralyse les chambres froides, beaucoup redoutent les épidémies. Ce chaos est dû à la panne de la principale centrale hydroélectrique du pays à Guri, dans l'Etat de Bolivar (sud), qui fournit 75% de l'électricité du Venezuela. (Belga)