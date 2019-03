Bains de boue traditionnel et foule à Bali

A peine sortie du silence où l'avait plongée son Nouvel an, l'île indonésienne de Bali a célébré vendredi un traditionnel rituel de purification, le "Mebuug-buugan", bain de boue auxquels participent des foules de centaines de personnes.

Ce rituel, censé chasser le mauvais sort et l'énergie négative, a été réinstauré voilà trois ans après une interruption de soixante ans.

Vêtus de sarongs traditionnels, hommes, femmes et enfants, se badigeonnent tous le corps avec des mottes de boues recueillies dans une forêt de mangrove du village de Kedonganan, près de la ville de Denpasar.

Chacun implore protection et bonne fortune avant de recouvrir de boue quiconque se trouve à sa portée. Ensuite, tous les villageois vont ensemble à la plage voisine pour se rincer et repousser les mauvais esprits.

L'île a célébré jeudi Nyepi, le Nouvel an balinais, durant lequel les hindous, majoritaires sur l'île, observent une journée de silence, de jeûne et de méditation. Ce jour-là, le trafic aérien et les connections internet mobiles sont suspendues, les lumières éteintes, centres commerciaux et attractions touristiques fermés, tandis que les automobiles et deux-roues ne sont pas autorisés à circuler sauf pour les services d'urgence.

Par le passé, les participants au rituel bain de boue étaient nus mais vers le milieu du XXe siècle cette nudité en public a commencé à les mettre mal à l'aise. Il a alors été suspendu durant soixante ans puis a repris il y a trois ans avec la possibilité pour les participants d'être vêtus.

La cérémonie est très populaire depuis sa reprise. Des dizaines de touristes l'observent et prennent des photos.

Durant les jours qui précèdent Nyepi, l'île connaît une série de rituels hauts en couleur visant à faire peur aux mauvais esprits. Mercredi, à la veille du Nouvel an, des effigies appelées Ogoh-Ogoh, monstres de papier portés sur des tours en bambou, ont été promenées dans les rues avant d'être brûlées, acte symbolisant le renouveau et la purification.

L'archipel d'Indonésie compte la plus importante population musulmane au monde mais à Bali plus de 80% de la population se dit hindoue et pratique une version locale de cette religion.