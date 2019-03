La consommation d'électricité des ménages diminue: vous aussi vous vérifiez "l'étiquette énergie" d'un électroménager avant d'acheter?

La consommation d'électricité des ménages est en baisse en Belgique. La tendance se confirme depuis quelques années. Un élément important concerne les électroménagers. Les fabricants tentent d'afficher des niveaux de consommation de moins en moins élevés. Quant au comportement des consommateurs, il semble avoir changé. Alors, pour vous aussi la consommation électrique d'un électro est un critère? Vous pouvez répondre à notre sondage en fin d'article.

Une cliente que nous avons rencontrée dans un magasin d'électroménager s’apprête à changer le four électrique de sa cuisine. La dame regarde à la fois l’étiquette énergie et le prix de l’appareil. "Le prix est important pour moi, mais je cherche un compromis entre les deux. Parce que je crois qu’à long terme on a une diminution de la consommation électrique", confie-t-elle.

Faire baisser le montant de la facture électrique en achetant des appareils moins énergivore, une tendance qui depuis quelques années semble porter ses fruits. En 2018, la consommation d’électricité des ménages a baissé de 1%, selon la fédération des gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz.



"C’est une tendance que l’on voit déjà ces dernières années, ce n'est pas la première année que nous constatons cette diminution de consommation. Bien que le nombre de consommateurs et de points de connexion est en augmentation chaque année", précise Bérénice Crabs, secrétaire générale de Synergrid.





Consommer moins mais plus cher à l'achat?



Les consommateurs auraient donc changé de comportement par choix et par obligation. La disparition des ampoules à incandescence depuis 2012, et bientôt celle des halogènes, au profit des LED ont de toute évidence eu un impact sur la consommation électrique des ménages. Problème: le prix.

"Bien sûr, c’est toujours le porte- feuille qui parle, malheureusement. Maintenant, il y a manifestement une diminution des prix des ampoules LED , et je pense que ça va continuer à diminuer et devenir l’ampoule ordinaire", estime Pierre Tasiaux , patron d’un magasin d’électroménager.



Pour continuer à faire baisser la facture d’électricité, mieux vaut utiliser les programmes économiques des appareils les plus énergivores, comme le lave-vaisselle ou le lave-linge. Enfin changer de fournisseur d’électricité peut être une alternative pour faire des économies.