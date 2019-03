De plus en plus de femmes se lancent en tant qu'indépendantes: "La gestion du temps est la cause qui les freine dans leur évolution de carrière"

De plus en plus d'entre elles se lancent en tant qu'indépendantes. Elles ont été 19% de plus, à faire ce choix, ces 4 dernières années.

Caroline et Elisa sont âgées de 28 ans. En novembre 2016, elles ont ouvert leur propre restaurant. Pour le moment, elles n'ont pas d'enfants, et elles sont conscientes que cela facilite les choses pour se consacrer entièrement à leur passion. "Peut-être que dans 5 ou 10 ans, on se posera la question. Mais c'est sûr que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui acceptera de concilier une vie de famille. Mais je pense que c'est gérable quand on veut, quand on peut. Je pense qu'il faut rester positif", relève Caroline.

Les femmes qui se lancent comme indépendantes sont de plus en plus nombreuses. Entre 2014 et 2018, elle étaient 19% de plus. Ce statut nécessite un investissement total. "C'est le choix de notre vie et on savait avant comment ce serait", confie Caroline.





60% des femmes indépendantes à titre principal



Aurélie, elle, a 36 ans et est maman d’un enfant de 3 ans. Indépendante depuis 2017, elle a lancé un réseau de networking essentiellement pour les femmes. "J'ai la chance d'avoir ma mère, ma belle-mère et maillon assez présent donc malgré le fait que je travaille beaucoup, j'ai de l'aide qui est là. Mais je sais que pour les mamans seules, c'est très compliqué. On sait que la gestion du temps est la cause qui freine les femmes dans leur évolution de carrière. C'est pour ça qu'ici, chez 'Madame Network', on essaie de faire des activités qui sont sur quatre plages horaires", explique-t-elle.

Plus de 60% des femmes qui se lancent en tant qu’indépendantes le sont à titre principal.