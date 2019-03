Atterrissage d'urgence d'un avion d'une compagnie canadienne à New York

(Belga) Un avion de la compagnie canadienne Air Transat a dû effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Newark aux Etats-Unis, à cause "d'indications de fumée", sans qu'il y ait de blessés, a indiqué la compagnie aérienne samedi.

L'appareil, qui avait à son bord 189 passagers, effectuait une liaison entre Montréal et Fort Lauderdale en Floride. "Nous confirmons que le vol TS492 de YUL à FLL a fait un atterrissage d'urgence" sur l'aéroport de Newark, près de New York, "en raison d'indications de fumée dans la soute", a indiqué la compagnie dans un tweet. "Personne n'a été blessé. La sécurité de nos passagers est notre priorité et ceux-ci ont été évacués du Boeing 737-800 rapidement après l'atterrissage", a-t-elle ajouté. Un autre appareil sera envoyé sous peu à Newark pour transporter les passagers à Fort Lauderdale, a précisé la porte-parole de la compagnie. (Belga)