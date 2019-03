Météo - Des rafales jusque 100 km/h ce dimanche

(Belga) Le temps sera très nuageux dimanche matin avec d'abord des pluies modérées, selon les prévisions de l'IRM. Dans le courant de l'avant­-midi, le temps deviendra plus sec, suivi d'éclaircies. Quelques averses sont toutefois encore attendues dans l'après­-midi. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Ardenne et 12 degrés en Flandre. Le vent de sud­-ouest tournera en fin de matinée au secteur ouest et deviendra fort à très fort, voire tempétueux au littoral. Entre 12h et 18h, les rafales pourront atteindre jusque 100 km/h.

Ce soir et cette nuit, le vent diminuera un peu et le temps deviendra variable avec des averses. Sur les hauteurs ardennaises, on attend progressivement des averses de neige ou de neige fondante. Les minima ne dépasseront pas ­1 degré sur les sommets ardennais et 3 ou 4 degrés en pleine. Le vent deviendra modéré à assez fort de secteur ouest avec encore des rafales jusque 70 km/h, surtout sous les averses. (Belga)