Antoine Lehebel représente la Belgique au concours mondial du meilleur sommelier à Anvers

(Belga) Antoine Lehebel est le professionnel qui représentera la Belgique au Concours mondial du meilleur sommelier organisé à partir de lundi, et jusque vendredi à Anvers. Soixante-six sommeliers de 63 pays différents sont inscrits pour participer à la compétition trisannuelle.

Organisé au centre Elisabeth, le concours est co-présidé par William Wouters, désigné Premier Sommelier de Belgique (Prix Prosper Montagné) en 1992, lorsqu'il officiait au restaurant familial "Carême" à Kontich. La soixantaine de pays membres de l'association internationale envoient chacun leur candidat. Le groupe est complété par les trois lauréats des concours continentaux, respectivement d'Europe, d'Asie-Océanie et d'Amérique. Antoine Lehebel a été qualifié parmi les dix derniers meilleurs sommeliers de Belgique, remportant le concours en 2014. "Il s'est déjà préparé au championnat d'Europe et du monde en 2016. Il est prêt et nous espérons le voir en demi-finale", avait confié en novembre dernier William Wouters, le vice-président de l'Association de la Sommellerie Internationale (ASI). Agé de 36 ans et coaché par Aristide Spies (troisième au championnat du monde de 2013 et meilleur sommelier de Belgique en 2007), le jeune homme présente les flacons de "Bon Bon"** à Woluwe-Saint-Pierre. Les quarts de finale auront lieu lundi et mardi, avec les épreuves techniques et pratiques, tandis que les demi-finales, qui devraient rassembler 18 candidats sélectionnés, sont programmées mercredi. La finale, vendredi de 13h30 à 18h00, verra s'affronter les trois derniers candidats en lice. Dégustation à l'aveugle, service à table, correction d'une carte de vins ou encore questions théoriques sur les pratiques d'autres pays sont autant d'épreuves auxquelles les candidats devront se soumettre. Si la première édition du concours s'est tenue il y a 50 ans à Bruxelles, la dernière s'est déroulée il y a trois ans à Mendoza (Argentine), et a été remportée par le Suédois Jon Arvid Rosengren. Le meilleur résultat belge dans cette compétition remonte à 1989, avec la deuxième place de Marc Wattiez ("Les Ramiers" à Crupet). (Belga)