Drame en Tunisie: 11 bébés décèdent dans une maternité

Le ministre tunisien de la Santé a démissionné après la mort subite de 11 nouveau-nés dans un hôpital de Tunis. L'agence de presse officielle TAP a annoncé dimanche que le Premier ministre Youssef Chahed avait accepté la démission d'Abderraouf Cherif samedi soir.

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes après le décès de 11 nouveau-nés entre jeudi et vendredi dans une maternité de Tunis, a indiqué le gouvernement, une organisation de médecins suspectant une infection déclenchée par un produit d'alimentation. Onze nouveau-nés hospitalisés dans le service de néo-natalité ont perdu la vie à la maternité de la Rabta, qui fait partie d'un important complexe hospitalier de la capitale, a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué publié sur sa page Facebook. "Les éléments de l'enquête en cours s'orientent vers une infection nosocomiale (liée aux soins, contractée au cours de l'hospitalisation, ndlr) sévère, dont le point de départ est un produit d'alimentation parentérale", c'est à dire administré par voie intraveineuse, a indiqué la société tunisienne de pédiatrie dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Cette organisation a appelé "les autorités à faire toute la lumière" sur les faits et rappelé "les conditions précaires dans lesquelles exercent les professionnels de santé et l'urgence de prendre des décisions pour sauver l'hôpital public".

Une enquête ouverte



Une enquête médicale a été ouverte, a précisé un porte-parole du ministère à l'AFP. Cette enquête interne vise aussi à vérifier l'organisation du service concerné en matière d'hygiène et de gestion de sa pharmacie. "Des mesures de prévention et de traitement ont été prises afin d'éviter d'autres victimes" et de "s'assurer de l'état de santé des autres bébés de la maternité", écrit le ministère dans son communiqué. Le ministre de la Santé s'est rendu sur place samedi. Une enquête judiciaire a également été ouverte, a indiqué le porte-parole du parquet à la presse. Le système public de santé tunisien, autrefois fleuron du pays, a été mis à mal par des problèmes de gestion et de financement, qui ont mené à une dégradation générale, avec des pénuries récurrentes de médicaments ces derniers temps.