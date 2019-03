Vents violents: l'ensemble des Hauts-de-France en vigilance orange

(Belga) Météo-France a placé les départements français de l'Aisne et de l'Oise en vigilance orange pour vents violents dimanche, avec des rafales allant à plus de 100 km/h, après le Nord, la Somme et le Pas-de-Calais depuis samedi.

L'ensemble des Hauts-de-France est désormais concerné par cette vigilance jusqu'en fin de journée dimanche. Des rafales allant jusqu'à 114 km/h ont été enregistrées dans la matinée à Arras (Pas-de-Calais) et jusqu'à 110 km/h à Saint-Quentin (Aisne), selon Météo-France. Cet épisode venteux perturbe le trafic à l'aéroport de Paris-Beauvais, où plusieurs vols sont retardés, a-t-on appris auprès de l'aéroport. La SNCF a également annoncé sur Twitter des retards de trains notamment sur les lignes Paris-Boulogne et Paris-Amiens en raison de la chute d'un arbre sur des installations électriques. (Belga)