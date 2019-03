Circulation interrompue sur le ring de Bruxelles à hauteur de Groenendael

(Belga) La circulation est interrompue dimanche après-midi sur le ring de Bruxelles à hauteur de Groenendael à cause de la chute d'un arbre, indique le centre flamand du trafic.

Deux voies sont également bloquées sur le ring extérieur à hauteur de Beersel et la police est en train de fermer à la circulation la partie du ring entre Tervueren et le carrefour Léonard. En Flandre, de nombreuses chutes d'arbre perturbent la circulation, notamment sur la E17 à Beervelde, sur la E40 à Bertem, sur le ring d'Anvers à Deurne et sur la A12 à Meise en direction de Bruxelles. (Belga)