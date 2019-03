Herve: une collision entre un bus et une voiture fait cinq blessés

Une collision entre un bus et une voiture est survenue ce dimanche après-midi, rue Stockis au carrefour avec la rue de La Chapelle à Xhendelesse, sur le territoire de la commune de Herve, a fait savoir la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau.



"Une ambulance et un PIT - une équipe d'intervention paramédicale- sont sur place, ainsi que les pompiers issus des postes de Battice, Herve et Verviers", indiquent les pompiers qui précisent que cinq personnes ont été légèrement blessées.