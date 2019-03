France: une femme poignardée retrouvée morte dans son appartement

Une femme de 39 ans, mère de deux enfants, a été retrouvé morte, poignardée, dans son appartement à Nantes, a indiqué dimanche à l'AFP le procureur de la République de Nantes, confirmant l'information de deux quotidiens régionaux.



Ce sont les pompiers qui ont retrouvé la victime, samedi vers 20H00, dans sa cuisine, après avoir été alertés par son ex-compagnon qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles, a indiqué à l'AFP le procureur Pierre Sennès, confirmant les dernières informations de Ouest-France.



Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, une coiffeuse de profession, a été poignardée au thorax et à l'abdomen. Son ex-compagnon devait lui remettre les enfants pour le week-end. La victime ne s'était pas non plus présentée à son travail depuis plusieurs jours.



Il n'y avait aucune trace d'effraction dans l'appartement, dont la porte d'entrée était verrouillée, a précisé le procureur, ajoutant que certains effets personnels, comme le sac à main de la victime, manquaient. Une enquête a été confiée à la police judiciaire de Nantes.