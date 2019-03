Le vent ne faiblit pas du tout: "Demain il se renforcera à nouveau au fil des heures"

Cet après-midi, les averses ou les giboulées se cantonneront progressivement au sud du sillon Sambre et Meuse ainsi qu'au nord-est du pays. Ailleurs, les éclaircies deviendront alors de plus en plus larges. Les averses touchant les sommets de l'Ardenne pourront encore être sous forme de neige fondante ou de neige. Les maxima seront compris entre 1 et 5 degrés sur le relief ardennais, et entre 5 et 8 degrés ailleurs.



Le vent va continuer de souffler ce lundi après-midi. Vanessa Matagne, présentatrice météo sur RTL-TVI, a fait le point dans le RTL INFO 13H. "Les rafales grimperont encore facilement jusqu'à 60 et 70 km/h cette après-midi à l'intérieur des terres, voire un peu plus en bord de mer, avec des pointes jusqu'à 80 km/h. Ce soir et cette nuit, le vent se calmera. Par contre, demain il se renforcera à nouveau au fil des heures. Des rafales qui grimperont encore facilement demain jusqu'à 60 ou 70 km/h. C'est donc un cran moins fort qu'hier. Demain soir, par contre, de fortes rafales attendues à nouveau sur tout le pays. Elles grimperont facilement jusqu'à 80 km/h, voire un peu plus".

(les prévisions pour le reste de la semaine plus bas dans l'article)



Les giboulées de la nuit passée



Durant la nuit de dimanche à lundi, des giboulées ont touché plusieurs zones de la Wallonie, comme en témoignent les messages que nous avons reçus. Tous proviennent de la province de Liège.



Le dernier en date nous provient de Luc. "Il a neigé sur Saint-Nicolas", a-t-il expliqué peu avant 7h.





Durant la nuit, Bernard nous a écrit de Jemeppe-sur-Meuse. "Cela continue, la pluie, le vent, les chutes de grêle et orage. Prudence sur les routes. En quelques secondes il fait tout blanc", nous a-t-il indiqué à 4h16.







Peu avant 4h, un habitant d'Ensival (Verviers), nous envoyait ses photos de la grêle.





Vers 3h30, Thomas a photographié lui aussi la grêle, cette fois sur Jupille.





"Fortes rafales de vent accompagnées de gros coups de tonnerre, d'éclairs et de neige", nous a prévenu Christine dès 2h51.





Les prévisions pour le reste de la semaine



Mardi, le temps sera très nuageux avec d'abord de faibles pluies intermittentes. Dans le courant de l'après-midi et de la soirée, les pluies se renforceront depuis l'ouest au passage d'un front froid. Les maxima se situeront entre 5 ou 6 degrés en Ardenne et 10 ou 11 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera bien présent, assez fort ou fort et à la mer même parfois très fort, de sud-sud-ouest avec des rafales de 60 à 80 km/h. Après le passage de la perturbation, le vent s'orientera à l'ouest et diminuera dans l'intérieur de terres pour devenir modéré à assez fort.



Mercredi, le temps sera chahuté avec des périodes de pluie et de fortes giboulées pouvant être accompagnées d'orage, de grésil et de rafales de vent. Les maxima seront compris entre 3 ou 4 degrés en haute Belgique et 9 ou 10 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera à nouveau assez fort à fort, et au littoral fort à parfois très fort, de secteur sud-ouest virant à l'ouest/nord-ouest.



Jeudi, le ciel sera dans l'ensemble très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses. Les maxima varieront de 5 à 9 degrés, sous un vent modéré et à la mer assez fort de secteur ouest.



Vendredi, la nébulosité sera probablement d'abord abondante avec de la pluie et encore pas mal de vent. Dans le courant de la journée, un temps variable suivra avec des éclaircies et des averses. Les maxima se situeront entre 6 et 11 degrés.





Rien de mieux pour le week-end



Samedi, le ciel se couvrira à nouveau avec des périodes de pluie ou des pluies continues. Les maxima seront compris entre 7 et 11 degrés, sous un vent de sud-ouest soutenu.



Dimanche, le temps semble restera variable avec des averses et des maxima de 5 à 8 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest.